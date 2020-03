Receita de quase R$ 1 bilhão: Flamengo divulga relatório da temporada 2019

Rio - Nesta quinta-feira, o Flamengo disponibilizou o relatório anual de 2019, com informações, balanços e prestações de contas dos departamentos do clube. O principal fato a ser sublinhado está relacionado à receita operacional recorde, de R$ 939 milhões, sendo os direitos de transmissão contendo a maior fatia: R$ 337 milhões.



A segunda maior fica por conta de repasse de direitos federativos - ou seja, as transferências concluídas, chegando a R$ 299 milhões. Neste ano, já há quantias consideráveis à vista: Pablo Mari, negociado com o Arsenal, gerando R$ 40 milhões ao clube, que ainda somará, este ano, os R$ 125 milhões a serem pagos pelo Real Madrid por Reinier.



Em 2019, a maior venda teve Jean Lucas, que agora pertence ao Lyon, como protagonista. Foram R$ 35,2 milhões acumulados com a transação. Já o desembolsado, com oito reforços (todos titulares nas campanhas dos títulos do Brasileiro e da Libertadores), atingiu R$ 209 milhões.



Quanto a sócio-torcedor, cujo programa Nação Rubro-Negra cresceu em 35% e finalizou a temporada passada com pouco mais de 135 mil associados, o Fla embolsou R$ 2,21 milhões ao longo de 2019.



Em tempo: em 2018, o total arrecado pelo clube foi de R$ 543 milhões.



O presidente Rodolfo Landim abriu o relatório trazendo algumas considerações. Confira na íntegra:



"É relevante notar que atingimos essa excelente performance esportiva

cumprindo orçamento previsto em folha de pagamento e ainda superando com

folgas os valores orçados para vendas de jogadores.



Dentro desse processo vitorioso, devemos destaque para a assertividade nas

contratações de atletas. Os oito grandes reforços para a temporada de 2019

contribuíram de forma muito enfática para a performance esportiva, sendo

essenciais para os títulos conquistados e eternizando seus nomes em uma

escalação que ficou para a história. Nesse contexto, é importante destacarmos

a excelente gestão de integração entre os departamentos do Futebol

Profissional, que trabalharam em conjunto, incansavelmente, para a formação

de um time vencedor.



Nesta temporada inesquecível para os rubro-negros, também destacamos o

início da quebra de um paradigma implementado através da filosofia e

mentalidade de jogo com padrão internacional, aliada ao DNA do Flamengo.

Não só vencemos: jogamos para vencer".