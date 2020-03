Flamengo estaria cogitando a possibilidade de pedir compensação financeira à CBF por convocação de jogadores

Rio - Na manhã desta sexta-feira, Tite divulgou a lista de convocados para os dois jogos do Brasil diante da Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Com Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol na lista, o Flamengo pensa em cobrar a CBF pelos dias em que tiver seus atletas na concentração. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista PVC, da Globo.

O que dá respaldo a esse pensamento é o artigo 41 da Lei Pelé, em seu parágrafo 1o.: "A entidade convocadora indenizará a cedente dos encargos previstos no contrato de trabalho, pelo período em que durar a convocação do atleta, sem prejuízo de eventuais ajustes celebrados entre este e a entidade convocadora".



A última vez que o Flamengo teve três ou mais jogadores convocados de uma vez foi em 2017, quando o próprio Tite decidiu convocar o goleiro Muralha, Jorge, Arão e Diego para um amistoso diante da Colômbia, no Estádio Nilton Santos.



O primeiro jogo do Brasil em busca da classificação para a Copa do Mundo de 2022 será contra a Bolívia, na Arena Pernambuco, no dia 27 de março, às 21h30. Em seguida, viaja para enfrentar o Peru, no dia 31 do mesmo mês.