Rafinha é dúvida, e João Lucas pode fazer seu terceiro jogo seguido pelo Flamengo contra o Botafogo

Rio - O Flamengo volta a campo neste sábado para pegar o Botafogo, no Maracanã, às 18h, pela segunda rodada da Taça Rio, e tem grandes chances de não contar com Rafinha. O lateral-direito ainda se recupera de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, e João Lucas pode fazer o seu terceiro jogo consecutivo pelo Rubro-Negro, o que não aconteceu desde a sua chegada ao clube.



Rafinha desfalcou o Flamengo contra Junior Barranquilla, pela Libertadores, e Cabofriense, pela Taça Rio, após fazer "sacrifício" de atuar na final da Recopa, diante do Del Valle. Na ocasião, o próprio lateral disse que iria parar para "tratar e cuidar" da contusão. Desde então, ele tem feito apenas trabalhos com a fisioterapia, e a comissão técnica não está otimista em relação à presença dele no clássico.



Sem Rafinha, João Lucas tem dado conta do recado e não comprometeu nas duas partidas em que esteve em campo. Por substituir um jogador renomado, a responsabilidade do jovem lateral aumenta, mas ele tem passados nos testes de fogo e tem dado conta do recado.



Os números de João Lucas contra o Junior Barranquilla, prineiro jogo do lateral em Libertadores, mostram que ele não foi um Rafinha em campo, mas ajudou a equipe na vitória por 2 a 1. O único vacilo tenha sido antes dos dez minutos iniciais, quando levou amarelo por uma falta boba no adversário.



Veja abaixo os números do lateral contra o Junior Barranquilla:



-90 mins jogados

-1 cartão amarelo

-2 desarmes

-1 interceptação

-9/13 duelos ganhos

-5 faltas sofridas

-1 falta cometida

-2/3 bolas longas

-87% acerto no passe

-1/1 drible certo