Chamado de 'time pequeno' no 'BBB', XV de Jaú se defende e cutuca o Flamengo

Rio - Grande personagem da atual edição do 'Big Brother Brasil', Felipe Prior fez um comentário que deixou a diretoria e torcedores do XV de Jaú irritados. Durante a semana, o participante do reality afirmou que a equipe em que estava na casa era fraca, "como se fosse o XV de Jaú enfrentando o Flamengo". Nesta sexta-feira, o clube paulista respondeu através das redes sociais.



Prior ainda completou dizendo que seria normal uma derrota do time em que fazia parte, afirmando que o XV de Jaú é um 'time pequeno'. O participante emendou com a frase 'se ganhar é lucro, se perder é normal'. Os comentários não foram bem recebidos no clube paulista, que através do Instagram, relembrou um amistoso contra o Flamengo, vencido pelo XV de Jaú, em 1984.



Naquela oportunidade, as equipes se enfrentaram no Maracanã, com as equipes sub-20, e o time paulista venceu por 2 a 1. Em 1954, os clubes se enfrentaram pela primeira vez no Rio de Janeiro, e o placar terminou em 4 a 4. Dois dias antes, em Jaú, o resultado ficou em 2 a 2. "Realmente. Time pequeno sempre perde pro XV de Jaú", escreveu o clube paulista nas redes.