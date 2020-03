FERJ volta atrás e mantém data de partida do Flamengo no Carioca

Rio - Uma nova reviravolta tomou conta da partida entre Flamengo e Bangu pela Taça Rio do Campeonato Carioca. A marcação original da partida era para o dia 23 de março. Como antecipado pelo LANCE!, a FERJ planejava antecipar a data do confronto para o dia 22, mas os planos mudaram.

A Federação analisou a curta diferença entre a partida do Flamengo com o Independiente Del Valle no dia 19 pela Copa Libertadores e a nova data escolhida, optando por manter a partida para a segunda-feira do dia 23.



A diretoria do Flamengo ainda estuda se manifestar sobre a reviravolta, já que o treinador Jorge Jesus não seria contra a ideia da partida ser realizada na segunda-feira, pois seus jogadores ganhariam mais 24 horas de descanso.



O Flamengo volta a campo neste sábado, contra o Botafogo, pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Carioca. A partida será realizada no Maracanã, às 18:00h.