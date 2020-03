Fábio Coentrão, ex-Real Madrid, é oferecido, mas Flamengo recusa

Rio - O lateral-esquerdo Fábio Coentrão foi oferecido ao Flamengo. O jogador, com passagem pelo Real Madrid, teve seu nome levado por agentes brasileiros à diretoria rubro-negra, que acabou recusando por estar satisfeita com seus jogadores para a posição.

Atualmente, o Flamengo conta com Filipe Luís e Renê para a lateral esquerda. Desde que chegou, Filipe assumiu a titularidade. No entanto, Renê vivia um bom momento com a camisa do Flamengo e chegou a ser eleito o melhor lateral do Brasileirão em 2018.

Aos 31 anos, Fábio Coentrão está sem clube desde que deixou o Rio Ave, no fim do ano passado.