Bruno Henrique é relacionado para clássico entre Flamengo e Botafogo

Rio - A torcida do Flamengo já sabe com quem poderá contar para que a equipe de Jorge Jesus possa superar o Botafogo, neste sábado, a partir das 18h, no Maracanã. O clube divulgou a lista de relacionados nesta tarde, a poucas horas de a bola rolar. O destaque fica para a volta de Bruno Henrique.



Recém-convocado por Tite para as Eliminatórias, Bruno Henrique retorna após estar recuperado de uma lesão ligamentar no joelho direito. Ele foi ausência nos dois últimos jogos do Carioca, na estreia da Libertadores e na finalíssima da Recopa Sul-Americana. A sua última partida ocorreu no dia 12 de fevereiro, pela ida da decisão continental, diante do Independiente Del Valle.



Em contrapartida, Rafinha, Rafinha e Arrascaeta, que ainda não estão em plenas condições físicas, ficam de fora da relação.



E Jorge Jesus chega com um número importante para este duelo. Até aqui, em 24 jogos, ainda não perdeu no Maracanã: são 21 vitórias e três empates. Além disso, em seis clássicos, venceu cinco e empatou um - diante do Alvinegro, triunfou nos dois encontros pelo Brasileiro do ano passado (veja mais).



A aguardar, agora, se o Mister escalará uma equipe alternativa, com maioria reserva, ou irá com os titulares disponíveis - cabe lembrar que o Fla entra em campo pela Libertadores nesta quarta-feira, contra o Barcelona-EQU, no Rio.