Flamengo tem desfalque confirmado em duelo pela Libertadores na próxima quarta

Rio - O Flamengo não poderá contar com o volante Willian Arão na próxima quarta-feira, contra o Barcelona (EQU), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, no Maracanã. Expulso na Recopa Sul-Americana, contra o Independiente del Valle, o jogador foi suspenso por dois jogos pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol.



Arão já cumpriu um jogo de suspensão, pois não enfrentou o Junior Barranquilla, na Colômbia. Agora, ele terá de ficar fora mais uma vez. Sem poder contar com o volante, o técnico Jorge Jesus deve escalar novamente Thiago Maia.



Arão também foi multado em 3 mil dólares (cerca de R$ 14 mil). Este valor, no entanto, será debitado automaticamente das quantias que o Flamengo tem a receber de direitos de transmissão de TV ou patrocinadores.