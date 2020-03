As primeiras reuniões dos representantes de Jorge Jesus com o Flamengo para tratar a renovação de contrato do treinador já aconteceram, e os contatos foram considerados positivos. Por outro lado, as duas partes entendem que, neste momento, o acordo está longe de ser selado, mas as conversas serviram para os dois lados sentirem o que cada um deseja e perceberem que, de fato, há o interesse mútuo na extensão do compromisso.



Como acontece em qualquer negociação, o Flamengo apresentou valores e projeto de carreira do clube para os agentes de Jesus. Os números exibidos, por ora, não agradaram ao comandante, que, em contrapartida, fez exigências que não cativaram os dirigentes, o que é normal em toda tratativa deste porte.



Durante as conversas, o estafe de Jesus se mostrou aberto a fechar a renovação por até mais dois anos de contrato. Mas, antes do tempo do vínculo, os representantes do português querem definir outras prioridades, como condições financeiras e cláusulas a serem inseridas no novo compromisso.

As pessoas que tomam conta da carreira do português citaram, durante as conversas, o retorno que o Flamengo teve desde a chegada do treinador, não só em títulos, mas em receitas, valorização dos ativos e a internacionalização da marca do clube. Todos esses elementos foram colocados na ponta do lápis e serão considerados até os últimos capítulos.



No Flamengo, mesmo com o atual vínculo de Jesus sendo até 31 de maio, a paciência será a principal arma na negociação, como aconteceu na contratação de Gabigol. Dirigentes assumem que as conversas foram iniciadas e estão preparados para a longa tratativa que vai envolver a extensão de contrato (ou não) de Jorge Jesus. O treinador é importante para o que a diretoria almeja para os próximos anos, mas há em mente que loucuras financeiras não serão feitas.

AGENTE DE JESUS ESTÁ EM PORTUGAL:



O principal representante de Jorge Jesus, Bruno Macedo, embarcou no último sábado para Portugal. O agente, que ajudou nas negociações da venda de Pedrinho, do Corinthians, ao Benfica, viajou à Terrinha para acompanhar a apresentação do atacante ao novo clube. A expectativa é que retorne ao Rio de Janeiro na quarta-feira. Então, até a volta de Bruno à Cidade Maravilhosa, as conversas serão feitas por telefone, mas a tendência é que não tenha novidades durante esse período.

NÚMEROS IMPRESSIONAM:

O técnico Jorge Jesus completou, na vitória sobre o Botafogo, 50 jogos no comando do Flamengo. O aproveitamento do português é altíssimo, e o comandante tem mais títulos do que derrota. Veja abaixo.