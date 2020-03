Jorge Jesus elogia primeiro tempo do Botafogo e enaltece qualidade do Flamengo

Rio - No clássico com o Botafogo na noite deste sábado, no Maracanã, pela segunda rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, o Flamengo viu o adversário superior no primeiro tempo, mas dominou a etapa final. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Jorge Jesus comentou sobre os desempenhos ao longo do jogo, elogiando os 45 minutos iniciais do Alvinegro e enaltecendo os 45 minutos finais do Rubro-Negro.



"Foi um bom jogo. O Flamengo fez um segundo tempo de grande nível. O Botafogo foi muito bem organizado no primeiro tempo, não nos deixou muito espaço e isso faz parte do jogo. Se olharem para o jogo e quiserem definir por um parte, isso não existe. São duas partes e mais de 90 minutos. Ninguém joga sozinho e, ao valorizar o jogo, temos que olhar para os adversários e perceber a qualidade que os adversários têm contra o Flamengo do ponto de vista de organização", afirmou o treinador durante a conversa com os jornalistas, completando:



"O Botafogo, nos primeiros 45 minutos, soube muito bem tirar os espaços da nossa equipe, jogar entre linhas. Vocês tiram uma opinião da primeira parte. Não é porque o Flamengo não fez gol que não jogou bem. O Flamengo não foi tão criativo na primeira parte porque o Botafogo foi super organizado defensivamente. Na segunda parte, é normal. A equipe do Flamengo, quanto mais passa o jogo, face a intensidade da primeira parte, os adversários não conseguem ter tanto raciocínio posicional. O Flamengo não foi tão criativo no primeiro tempo porque o adversário não deixou-a".



Com o resultado, o Flamengo chegou a seis pontos, na liderança do Grupo A da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O Botafogo, por sua vez, está em quinto lugar no grupo, com três pontos. Pela competição, ambas as equipes voltam a campo no próximo dia 15: enquanto o Rubro-Negro recebe a Portuguesa, o Alvinegro pega o Bangu. Antes, o Fla enfrenta o Barcelona de Guayaquil, na quarta, pela Conmebol Libertadores, e o Bota, na terça, pega o Paraná pela Copa do Brasil. Jesus finalizou projetando o compromisso pela Libertadores do Flamengo.



"A partir de segunda-feira, vamos trabalhar em cima deste jogo. Já conhecemos relativamente bem esse adversário. Já estudamos, fizemos observações. Foi uma equipe que já me surpreendeu de maneira positiva e agora negativamente. Nunca esperava que ia perder em casa por 3 a 0. É um time ofensivamente muito forte, com jogadores pelas laterais com muita qualidade individual, joga melhor fora do que em casa. Consegue trabalhar bem todos os momentos do jogo. Esse grupo é um dos mais fortes e teremos um jogo muito difícil quarta-feira", finalizou o treinador.