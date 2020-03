Rio - Na vaga de Gerson, Diego Ribas iniciou a partida com a camisa 10 e a faixa de capitão. O meia teve a função de articular as jogadas do Flamengo diante do Botafogo, no Maracanã, pela segunda rodada da Taça Rio. Ele foi importante na vitória por 3 a 0, sendo que teve um gol invalidado.



Quando o Fla vencia por 2 a 0, Gabigol teve a oportunidade de ir à rede de pênalti, porém acertou o travessão. No rebote, Diego conferiu. O árbitro assinalou dupla invasão (de ambos os times), segundos depois de validar a marca do capitão rubro-negro, que deu a sua versão para o imbróglio:



" Ele (juiz), primeiro, achou que tinha sido o Gabigol que tinha tocado na bola, então não valeria por ter batido na trave. Mas, depois, viu que fui eu, daí ele deu o gol. Em seguida, o chamaram e o avisaram que tinha tido uma dupla invasão... Não vi ainda, mas foi o que deve ter ocorrido também no segundo pênalti e não voltara. Enfim, era para valer. Mas respeitamos. Conversei com o Bruno (Arleu de Araújo, o árbitro) depois, sempre o respeitei. Deixei de somar um gol, mas vamos para a próxima. O importante é a vitória".



Ainda na zona mista do estádio, Diego também analisou a ótima fase do time:



"Às vezes, os resultados parecem simples, mas não são. Eles são conquistados com muito suor e dedicação. Somos a equipe a ser batida, o que dificulta o nosso trabalho, mas fico feliz por estarmos respondendo de forma espetacular. Isso tem que ser enaltecido", comentou.



Agora, o Flamengo enfrenta o Barcelona-EQU, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores. O palco será novamente o Maracanã.