Rio - A temporada do Flamengo continua com a equipe carioca emplacando sequências de vitórias. O treinador Jorge Jesus analisou a diferença técnica do seu time em relação aos rivais. Apesar de reconhecer a superioridade do Rubro-negro, o treinador fez um alerta.

"A diferença do Flamengo tem sido acentuada e mostrada em função dos jogos que fazemos. Temos a consciência de que nem sempre vamos ganhar. E quando não ganharmos, temos que tentar não perder. Todas as grandes equipes do mundo perdem. Temos que tentar prolongar isso. O fato de vencermos os derbis é porque somos melhores nos jogos, mas a qualquer momento podemos perder para os rivais do Rio. Vejo todos eles mais fortes do que no ano passado, mas nós também.", explicou.

No último sábado, o Flamengo derrotou o Botafogo por 3 a 0. Neste carioca, a equipe já havia derrotado o Fluminense por 3 a 2 na semifinal da Taça Guananabara.