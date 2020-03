Jorge Jesus indica retorno de Rafinha ao Flamengo em jogo da Libertadores

Rio - O Flamengo terá duas sessões de treinamento até o próximo compromisso, que será diante do Barcelona-EQU, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores, às 21h30. Para o duelo no Maracanã, é possível que Jorge Jesus volte a escalar Rafinha.



O próprio treinador foi quem externou, em entrevista coletiva após vitória no clássico contra o Botafogo, no último sábado, a alta probabilidade de Rafinha retornar, após três partidas e recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.



A fala foi motivada pela análise a respeito da atuação de Berrío, que substituiu João Lucas ainda no início do clássico e compôs o setor defensivo, improvisado.



- As impressões do plantel obrigam com o Rafinha lesionado e o João podendo acontecer alguma coisa, trabalhar o Berrío naquela posição. É um jogador que conhece o lado direito. (Berrío) Não conhece as questões defensivas, mas pode ajudar. É uma função que acho a mais correta do ponto de vista posicional da nossa equipe. O Rafinha quarta-feira, se nada acontecer, vai estar no jogo. O Berrío é apenas uma alternativa, não penso em torná-lo lateral.



Berrío só entrou por conta do contratempo envolvendo João Lucas, que sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda e será reavaliado nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco (de folga neste domingo).



Em tempo: Arrascaeta, que não foi relacionado para o jogo do último sábado, seguirá o trabalho de fortalecimento muscular visando o confronto desta quarta-feira. Outro lesionado, Rodrigo Caio também pode voltar à ação.