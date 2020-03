Flamengo, Maracanã e Libertadores. A combinação que foi sinônimo de decepção por muitos anos tornou-se uma receita de sucesso com Jorge Jesus. Sob o comando do português, o Rubro-Negro tem 100% de aproveitamento em casa na competição e está pronto para fazer mais uma vítima hoje: o Barcelona de Guayaquil-EQU, às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos.

A sintonia entre a torcida e Jorge Jesus tornou a equipe imbatível até aqui no Maracanã. Desde que o técnico português assumiu, foram 27 jogos no estádio, com 24 vitórias e três empates — 92,5% de aproveitamento. E o retrospecto fica ainda mais impressionante pelo poderio ofensivo do time: o Rubro-Negro marcou três ou mais gols em 17 vezes.

Um verdadeiro rolo compressor com Jesus, o Flamengo venceu nove partidas com a diferença de pelo menos três gols. A única vez que tropeçou balançando tanto as redes foi contra o Vasco: empate em 4 a 4. Além do arquirrival, o Rubro-Negro não saiu vencedor diante do Athletico-PR, pela Copa do Brasil (1 a 1), e do São Paulo, no Brasileiro (0 a 0, no único jogo em que não fez gol).

Campeão da Libertadores de 2019 em Lima, o Flamengo de Jesus teve 100% de aproveitamento no mata-mata em casa, com direito a goleada sobre o Grêmio (5 a 0) e vitórias sobre Emelec e Internacional, ambas por 2 a 0. Neste ano, os rubro-negros podem ficar ainda mais animados, já que a decisão da Liberta será no Maracanã.

O Flamengo terá o time quase completo hoje. Como Rafinha e Rodrigo Caio retornam de lesão, Willian Arão, suspenso, é o único desfalque. Michael, que sentia dores na coxa, foi diagnosticado com um edema muscular e fará tratamento intensivo para ficar à disposição no banco de reservas.