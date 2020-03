Flamengo: Michael relata dores musculares e realiza exames para saber se sofreu lesão

O Flamengo pode ter mais um problema de lesão muscular nesta temporada. O atacante Michael relatou dores em uma das coxas, após o jogo contra o Botafogo, no sábado, e foi realizar exames médicos, nesta segunda-feira, em uma clínica particular na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para saber se há contusão no local.

Michael, inclusive, não foi a campo na reapresentação do elenco e fez trabalho regenerativo, como informou o Flamengo. O goleiro Diego Alves fez companhia ao atacante e treinou na parte interna do Ninho do Urubu, mas, a princípio, não preocupa.

Caso se confirme a lesão em Michael, o Flamengo vai registrar o quinto caso deste tipo de contusão em 2020. Desde o começo da temporada, os zagueiros Léo Pereira e Rodrigo Caio e os laterais Rafinha e João Lucas já ficaram no departamento médico do clube neste ano por conta de contusões musculares.

De olho no duelo com o Barcelona de Guayaquil, o Flamengo volta a treinar na manhã desta terça-feira. Jorge Jesus tem os retornos de Arrascaeta, poupado contra o Botafogo, e Rafinha e Rodrigo Caio, recuperados de lesões musculares.