Rio - Peça importante no vitorioso ano de 2019 pelo Flamengo, o zagueiro Pablo Marí relembrou momentos pela equipe nesta quarta-feira. Em entrevista ao canal 'DAZN', o jogador comentou os momentos vividos na final da Libertadores da América. De acordo com o jogador, os torcedores não comemoraram o segundo gol assim como celebraram o primeiro, o que deixou o espanhol em choque.



"Quando marcamos o primeiro gol, nós escutamos todos animados, celebrando o gol de empate. Mas quando passou o segundo, praticamente ninguém cantou. Eu fiquei em choque. Estávamos ganhando, poucos minutos para acabar, mas não se ouvia a torcida gritar. Quando terminou a partida, eu liguei para um amigo e perguntei: 'Aconteceu algo no segundo gol? As pessoas não estavam animadas?'. Ele me disse: 'Pablo, eles não conseguiam comemorar porque estavam chorando. Toda a arquibancada estava chorando'. Ninguém conseguia acreditar que estávamos vencendo a Libertadores", disse Marí, que emendou:



"Agora, mesmo depois de eu ter saído, seguem me mandando mensagens, passando apoio. É muita gente. Os seis meses que vivi no Flamengo foram espetaculadores, consegui coisas que nunca havia conseguido, como ganhar títulos", encerrou o zagueiro que agora atua pelo Arsenal-ING.