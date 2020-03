Mauro Cezar: 'Flamengo é tão forte que faz times bons parecerem fracos'

Rio - A superioridade do Flamengo em campo tem impressionado. Para o comentarista Mauro Cezar, a disparidade entre o Rubro-Negro e seus adversários é tão grande que tem feito times bons parecerem ruins.

"O Barcelona nem é mau time, mas o Flamengo é tão forte que faz o adversário parecer mais fraco do que o que é na verdade. Thiago Maia teve mais uma boa atuação, aproveitando a ausência do Arão. Teve duas oportunidades, jogou bem e agradou a torcida, mas não acho que Jorge Jesus barrará o Arão. Mas deveremos ter uma disputa por posição mais adiante. O Flamengo vem alcançando aqui todos seus objetivos no ano", disse Mauro.

Na noite da última quarta-feira, o Flamengo passou com facilidade pelo Barcelona-EQU no Maracanã. Gustavo Henrique, Gabigol e Bruno Henrique marcaram para o Rubro-Negro.