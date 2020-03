Neto pede que Bruno Henrique seja cortado da Seleção devido a habilitação falsa

Rio - O apresentador da Band, Neto, afirmou que Bruno Henrique deveria ser cortado da convocação de Tite por conta do episódio envolvendo a sua carteira de habilitação. O jogador foi parada em uma blitz com o documento falsificado.

“Se aconteceu, não pode colocar o Bruno Henrique na Seleção enquanto não ajeita a situação dele”, disse o ex-jogador. Neto lembrou o corte de Douglas Costa depois que o brasileiro cuspiu em um adversário.

Os jogos do Brasil pelas Eliminatórias contra Peru e Bolívia foram adiados por conta do coronovírus. Os duelos aconteceriam no fim do mês de março.