Lateral direita pode tirar o sono de Jesus no Flamengo

A diretoria do Flamengo não mediu esforços para reforçar o elenco para a disputa da temporada de 2020. Mas em uma posição a cúpula rubro-negra não conseguiu encontrar um jogador que se encaixasse na filosofia do clube: a lateral direita, o que pode tirar o sono de Jorge Jesus ao longo do ano.

A preocupação se justifica. Depois de Rafinha se machucar e ficar um período sem atuar por conta de uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, agora é a vez do seu reserva imediato, João Lucas, se lesionar na coxa esquerda e desfalcar o Flamengo por cerca de 20 dias. Resultado? O técnico português terá que improvisar o colombiano Berrío na posição, caso o titular volte a se machucar.

"É verdade que é uma preocupação no momento. É um setor da equipe que nos deixa apreensivo. Não só pela diferença grande de Rafinha para os demais, mas agora também pela lesão de João Lucas. Sábado não há tempo para recuperar (Rafinha), e o Berrío que deve ir para o jogo. Temos que achar soluções.", disse Jorge Jesus após a vitória sobre o Barcelona-EQU.

PRECISÃO CIRÚRGICA

Por outro lado, o Flamengo entende que o fato de necessitar urgentemente de um jogador para a lateral direita não pode fazer com que a diretoria hesite e, na pressa, erre na escolha do reforço. O mercado está sendo monitorado pela cúpula rubro-negra, e nomes estão sendo oferecidos, mas nenhum agradou até o momento. Por enquanto, porém, o atacante Berrío segue como a única opção para a lateral.