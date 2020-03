Cruzeiro tenta contratação de Berrío, mas jogador não aceita abrir negociação

O atacante Berrío não vem sendo muito utilizado por Jorge Jesus nesta temporada, mas, mesmo assim desperta interesse de clubes brasileiros. Depois de o Coritiba manifestar vontade de contratá-lo, o Cruzeiro entrou em contato com o colombiano, mas o jogador, através do seu representante, disse que, neste momento, não tem vontade de deixar o Flamengo.



A reportagem conversou com Ocimar, dirigente do Cruzeiro, que confirmou a informação.



"Tentamos, sim, a contratação de Berrío. Primeiro falamos com o Flamengo, que me disse para procurar o jogador e foi o que fizemos. Falamos com o representante do jogador, que se chama Fábio, e ele me disse que só tem interesse se for um contrato de três anos em definitivo, o que não nos interessa agora porque ele tem esse tempo de contrato para cumprir no Flamengo", disse Ocimar ao jornal O Dia.



