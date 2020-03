Gabigol deixa treino do Flamengo mais cedo após receber pancada

O atacante Gabigol deixou o treino desta sexta-feira mais cedo após receber uma pancada em um dos joelhos e ficou fazendo tratamento no departamento médico. Segundo apurou a reportagem, o camisa 9 reclamou de dores após dividir a bola no treino tático em campo reduzido.

Por orientação, Gabigol fará tratamento no local para não desfalcar o Flamengo, neste sábado, contra a Portuguesa, no Maracanã, às 18h, pela terceira rodada da Taça Rio. Caso o atacante continue sentindo dores pela manhã, quando os jogadores irão se apresentar ao técnico Jorge Jesus, no Ninho do Urubu, por precaução, o atacante será poupado.

Gabigol é o artilheiro do Flamengo na temporada. Em dez jogos, o camisa 9 já balançou a rede em 11 oportunidades. O atacante rubro-negro, inclusive, é o artilheiro do Campeonato Carioca no momento, com oito gols.