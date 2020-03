Thiago Fernandes sente incômodo na virilha e desfalca o Flamengo na estreia do Carioca Sub-20

O técnico Mauricio Souza não vai poder contar com o seu principal reforço para a temporada na estreia do Flamengo no Carioca Sub-20, contra o Friburguense, neste sábado, às 15h, no CT Saferj, em Guaratiba. O meia-atacante Thiago Fernandes, ex-Náutico, sentiu um incômodo na virilha durante o treinamento e foi submetido a exames para saber se tem lesão no local.

Sem Thiago Fernandes, o técnico Mauricio Souza relacionou 20 jogadores para pegar o Friburguense. São eles: runo, Carlos Daniel, Daniel Cabral, Diogo, Gomes, Guilherme Bala, Gustavo, Ítalo, Jhonata, João Fernando, Lázaro, Lucas Gabriel, Matheus França, Milani, Natan, Pablo, Pedro Arthur, Pedro Caracoci, Rodrigo Muniz e Yuri de Oliveira.

Lázaro, que foi efetivado ao time profissional do Flamengo, "desceu" novamente para pegar ritmo de jogo e continuar o processo de transição da base para o elenco profissional, como aconteceu com outros jogadores que fizeram sucesso recentemente.