Landim rebate Mário Bittencourt e defende Jorge Jesus: 'Quer o melhor para o futebol'

Rio - As críticas de Jorge Jesus às condições do Maracanã repercutiram bastante dentro do meio esportivo nos últimos dias. Depois do português afirmar que o Flamengo não poderia compartilhar o estádio com outros clubes, o presidente do Fluminense rebateu o treinador. Em resposta a Mario Bittencourt, Rodolfo Landim, mandatário do rubro-negro falou ao 'Globoesporte.com'.



"Não entendi da mesma forma. O Jorge é um profissional fantástico, que quer o melhor para o futebol. Como todo perfeccionista, o gramado é muito importante e entendo a frustração dele de não conseguir reproduzir no jogo tudo o que ele treinou por causa da condição ruim do campo", disse Landim, que complementou:



"Nós como dirigentes temos que encarar como uma crítica construtiva e tentar buscar uma forma de reduzir o impacto que os inúmeros jogos causam no Maracanã. Já estamos chegando a 20 este ano, e estamos só começando. Vamos buscar soluções, seja buscar outros gramados, trocar quando estiver pior... Me sinto responsável por uma solução", encerrou o presidente do Flamengo.