Zico divulga que teste para coronavírus deu negativo

Rio - Por meio de suas redes sociais, Zico deu uma boa notícia na noite deste domingo. Maior ídolo da história do Flamengo, o Galinho de Quintino anunciou que o teste que fez para saber se estava com coronavírus deu negativo. Ele realizou o exame porque teve contato com o vice-presidente de embaixadas e consulados do clube, Mauricio Gomes de Mattos, que testou positivo.



"Devido ao meu contato com meu amigo e VP do Flamengo, Mauricio Gomes de Mattos, que esta com o COVID-19, fiz o teste e deu negativo. Tranquilidade, mas temos que continuar atentos e obedecendo as recomendações da OMS. Todos juntos em prol da saúde das pessoas".



Como Mauricio Gomes de Mattos teve contato com a delegação rubro-negra que estava na Colômbia para o jogo contra o Junior Barranquilla, pela Libertadores, o departamento de futebol também realizou o exame para saber se estava com a doença.



Sobre o resultado dos testes feitos nos jogadores rubro-negros, o clube informou que "informaremos quando tivermos as autorizações dos departamentos médico, de futebol e de comunicação."