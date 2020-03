Questionado se gostaria da continuação do Carioca, Landim afirma: 'De jeito algum'

Rio - O Campeonato Carioca está paralisado por 15 dias. Em reunião realizada nesta segunda-feira, a Ferj determinou, em consenso com os clubes do torneio, a interrupção do mesmo. Perguntado se gostaria que a competição seguisse em curso, o presidente do Flamengo se manifestou ao 'O Dia'.

Ao ser perguntado se o Flamengo queria que o Campeonato Carioca continuasse a ser disputado, o presidente Rodolfo Landim respondeu: "De jeito algum." O Estadual está paralisado, inicialmente, por 15 dias. #ODia — Venê Casagrande (@venecasagrande) March 16, 2020 "De jeito algum. O Campeonato Estadual está parado por 15 dias. Apenas demonstramos a preocupação com o impacto nos clubes dito pequenos, mas estamos (o Flamengo) 100% de acordo com a decisão da FERJ". afirmou Rodolfo Landim.