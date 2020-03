Rio - Uma notícia balançou o futebol brasileiro nas últimas horas. Jorge Jesus, técnico do Flamengo testou 'positivo fraco' para o novo coronavírus e o clube já aguarda a contraprova. Através das redes sociais, Marcos Braz e Gabriel Barbosa demonstraram apoio ao comandante português.



Estamos juntos com o Mister . — MarcosBraz (@marcosbrazrio) March 16, 2020

"O clube informa que o treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está sendo realizada. O Mister está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde", trouxe a nota oficial do Flamengo.