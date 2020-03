Jorge Jesus agradece mensagens de apoio e tranquiliza torcedores: 'Me sinto bem'

Rio - Técnico do Flamengo, Jorge Jesus foi testado 'positivo fraco' para o novo coronavírus. A notícia pegou de surpresa torcedores, amigos e companheiros de trabalho, que começaram a demonstrar apoio ao técnico nas redes sociais. No início da noite, o comandante usou as redes sociais para dizer como tem se sentido.

"O clube informa que o treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está sendo realizada. O Mister está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde", trouxe o comunicado do Flamengo.