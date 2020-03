Empresário de Jesus chega ao Rio

O empresário do técnico Jorge Jesus está no Rio de Janeiro para negociar a renovação do treinador com o Flamengo, prioridade da diretoria atualmente, já que o contrato atual termina em maio. As conversas foram positivas nas últimas semanas.

Há nove meses no Rubro-Negro, Jesus se tornou um dos maiores ídolos da história do clube. Em pouco tempo, faturou cinco títulos: Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Em 52 jogos, o Flamengo soma 39 vitórias, nove empates e quatro derrotas sob comando do português — 80,7% de aproveitamento.

PROMESSA SOFRE LESÃO

Titular do time sub-20, o meia Lucas Gabriel rompeu ligamentos do joelho direito, com lesão no menisco, e será submetido a cirurgia. Ele não tem prazo para retornar aos gramados.