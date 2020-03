Contraprova é inconclusiva, e Jesus fará nova coleta de materiais nesta terça-feira

Rio - Com novo resultado inconclusivo na contraprova do exame para coronavírus, o técnico Jorge Jesus será submetido a nova coleta de materiais na manhã desta terça-feira, no Rio de Janeiro, por recomendação do laboratório responsável. O resultado do novo teste do treinador sairá entre 24h e 48h, informou o clube.



Entre os profissionais do departamento de futebol submetidos aos exames na última sexta-feira, Jorge Jesus foi o único a não ter resultado negativo entre os atletas, comissão técnica e outros profissionais. Após a notícia, o Mister entrou em quarentena e, por meio de seus perfis oficiais, afirmou estar "confiante".



Confira, na íntegra, a nota publicada pelo Flamengo na noite desta segunda:



"O Flamengo informa que a contraprova realizada pelo técnico Jorge Jesus trouxe resultado inconclusivo para o Covid-19. Por recomendação do laboratório responsável, o treinador fará nova coleta de materiais na manhã desta terça-feira (17). O resultado sairá entre 24h e 48h."