Comentarista detona Flamengo por supostamente querer continuidade do Carioca: 'Diretoria que pensa em tabela de Excel'

Rio - A postura inicial da diretoria do Flamengo, em ser contra a paralisação do Campeonato Carioca, gerou muitas críticas aos dirigentes. Durante o programa "Linha de Passe", o comentarista Gian Oddi chamou a diretoria rubro-negra de "desumana".

"Acho inacreditável o Flamengo querer continuar o campeonato, principalmente por como são os dirigentes do Flamengo. Ao contrário do presidente da República (Jair Bolsonaro), que é um irresponsável, mas um ignorante, quase um limítrofe, os dirigentes do Flamengo têm conhecimento, cultura, inteligência. Eles sabem bem quais seriam as consequências de continuar jogando. É uma diretoria que já se mostrou desumana com os garotos do Ninho e volta a se mostrar agora. Uma diretoria que só pensa em dinheiro, em tabela de Excel", esbravejou o comentarista.

Na reunião para decidir sobre a paralisação do Carioca, na última segunda-feira, o Flamengo, inicialmente, se mostrou contra alegando impactos financeiros. No entanto, a decisão da parada do torneio foi tomada em comum acordo pelos clubes e a federação.