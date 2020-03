Astro da NBA revela ser torcedor do Flamengo: 'Acompanho o time'

Rio - Um dos grandes nomes da NBA na atualidade e estrela do Philadelphia 76ers, o pivô Joel Embiid revelou ser torcedor do Flamengo. Em entrevista ao programa NBA Freestyle, o astro - que já havia declarado a sua torcida pelo Rubro-Negro na decisão da Libertadores do ano passado - declarou novamente seu carinho pelo time carioca.



"Eu sou um torcedor do Flamengo. Porque o pai da minha namorada torce pelo Flamengo. Então, desde que começamos a namorar, pude começar a acompanhar o time".



Durante as férias de 2019, o pivô visitou o Brasil e conheceu o Maracanã. Na participação no NBA Freestyle, além de revelar ser torcedor do Flamengo, o astro camaronês ainda recebeu uma camisa de goleiro da Seleção Brasileira com seu nome e o número 21 às costas, das mãos do seu companheiro de 76ers, o armador brasileiro Raulzinho.