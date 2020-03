Jorge Jesus realiza nova coleta para teste de coronavírus e segue isolado

Rio - A nova coleta de materiais do técnico Jorge Jesus foi realizada na manhã desta terça-feira, e agora o português aguarda o resultado do exame entre 24h e 48h, após os dois primeiros testes realizados apontarem inconclusivo ou positivo fraco. O treinador do Flamengo segue em isolamento em seu apartamento no Rio, com o quadro sendo acompanhado pelo departamento médico do clube.



Em quarentena, o Mister tem usado as redes sociais para tranquilizar amigos e torcedores. Após publicar uma mensagem na segunda-feira, na qual disse estar confiante e sentindo-se bem, Jorge Jesus publicou uma foto no início da tarde desta terça, vestindo uma camisa do Flamengo. "Boa tarde, nação!", escreveu.



Além do treinador, os jogadores, a comissão técnica e demais profissionais do departamento médico do Flamengo foram submetidos aos exames na última sexta. Com a exceção do Mister, todos resultaram negativo para o coronavírus.



O Flamengo aguarda o resultado definitivo de Jorge Jesus para avaliar a necessidade de uma nova bateria de exames, uma vez que, após os testes, o treinador teve contato direto com os profissionais do futebol do Flamengo nos trenos de sexta e de sábado, além da partida de sábado, contra a Portuguesa.