Coronavírus faz Fifa cancelar edição do Mundial de Clubes que teria participação do Flamengo

Rio - O coronavírus segue interferindo no mundo do futebol. A Fifa decidiu nesta terça-feira cancelar o Mundial de Clubes de 2021, que teria a participação do Flamengo, campeão da Libertadores do ano passado. Em comunicado, a entidade cita que pode realocar o torneio, em outro período do mesmo ano de 2021, em 2022 ou em 2023.

A distribuição de todas as vagas sul-americanas ainda estava pendente, mas a Conmebol dava como certa a presença do Flamengo, atual campeão da Libertadores. A Fifa ainda não definiu se haverá redesenho das vagas do torneio.

A Fifa ainda doou 10 milhões de dólares à OMS e ressaltou possibilidade de estabelecer um Fundo Global de Assistência ao Futebol para ajudar os membros afetados por esta crise e incentivou a todos a contribuir com esses esforços.