Rio - Babu é dos "emparedados" desta semana no Big Brother Brasil, no entanto conta com um forte aliado fora do programa. Trata-se de Gabigol, atacante do Flamengo. O jogador e artilheiro do clube na temporada está usando sua conta oficial no Twitter para fazer uma campanha a favor do ator e torcedor do Rubro-Negro.

"Estou aqui votando, certeza que o paizão vai ficar", escreveu ele. "Só eu estou ansioso para hoje, meu parça?", perguntou ao compartilhar o vídeo do Babu e Prior dançando em uma festa do reality.

Um seguidor do atleta questionou se "hoje vai ter gol do Babu". De forma bem-humorada, o atacante respondeu que a "plaquinha vai subir" para Babu, cujo disputa o paredão contra Pyong e Rafa.

Esta não é a primeira vez que Gabriel expressa sua torcida pelo ator. Na partida contra o Botafogo, o jogador imitou a dança do "Brother" na comemoração de um gol marcado.