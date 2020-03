Transmitido pelo YouTube, Flamengo e Portuguesa chega perto de 1 milhão de espectadores

Rio - Os portões fechados por causa da pandemia do coronavírus não impediram a torcida de acompanhar Flamengo x Portuguesa-RJ, no último sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O jogo, transmitido pelo canal Fla TV no YouTube, teve pico de 988.478 espectadores simultâneos, tornando-se a maior live esportiva e a terceira de maior audiência na plataforma no Brasil.



O jogo foi realizado com portões fechados, seguindo orientações da CBF sobre o novo coronavírus. Com isso, Flamengo e Globo chegaram a um acordo sobre os direitos de transmissão para que torcedores pudessem acompanhar pela Fla TV no YouTube e no Facebook, além do GE.com e Globoplay. Ao todo, a partida já supera 6,5 milhões de visualizações.



"O Flamengo vem fazendo um ótimo trabalho no YouTube, oferecendo aos torcedores diferentes tipos de conteúdos para serem consumidos antes, durante e depois dos jogos. Como resultado, só em 2020 o canal do clube já soma mais de 68,5 milhões de visualizações e 9,3 milhões de horas assistidas", disse Victor Machado, gerente de parcerias de esporte do YouTube Brasil.



Antes de Flamengo e Portuguesa-RJ, a partida esportiva de maior audiência no Brasil tinha sido Corinthians e Racing, pela Copa Sul-Americana de 2019, com pico de 438 mil espectadores simultâneos. Para o Rubro-Negro, o momento mostrou a importância da torcida nas internet.



"Os números da Fla TV foram absolutamente representativos e mostram um cenário importante em nossa primeira transmissão ao vivo. Tivemos mais de 1,3 milhão de acessos simultâneos somando YouTube e Facebook, há apenas cinco horas da divulgação do acordo", comemorou o vice-presidente de comunicação e marketing do clube, Gustavo Oliveira.



"O Flamengo tem batido marcas semanalmente nas redes sociais, algo que mostra a força da torcida e o nosso trabalho para atender a nova demanda que se apresenta", completou Gustavo.



No Brasil, atualmente as lives de maior audiência do YouTube são a final do Campeonato Mundial de Free Fire em 2019 e as finais do campeonato "Free Fire Pro League Season 3 ", que alcançaram 1,2 milhão e 1 milhão de usuários simultâneos, respectivamente.