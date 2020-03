Flamengo: Patrick sofre nova lesão no joelho e passará por segunda cirurgia no local em menos de um ano

O zagueiro Patrick, que estava emprestado ao FC Midtjylland, da Dinamarca, até junho deste ano, está de volta ao Flamengo antes do esperado. A diretoria do time dinamarquês e o estafe do jogador conversaram e decidiram pelo retorno ao Brasil depois de ele sofrer mais uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e a necessidade de passar pela segunda cirurgia no local em menos de um ano. O jovem ficará, pelo menos, seis meses longe dos gramados, a partir da data da cirurgia, que ainda não tem prazo para ser realizada.

Durante as conversas, o FC Midtjylland deu as seguintes opções a Patrick: operar na Dinamarca e tratar no Brasil, operar na Dinamarca e tratar no país até junho, quando terminava o empréstimo, ou fazer a cirurgia no Brasil e tratar nas dependências do Flamengo. O jogador optou por fazer o procedimento no Rio de Janeiro e passar o período de recuperação perto da família.

O Rubro-Negro, equipe que tem contrato com o zagueiro até dezembro de 2022, aceitou receber o jogador antes do término do empréstimo ao FC Midtjylland, mas o time europeu vai arcar com os compromissos do jogador até junho, sem problemas.

Em abril do ano passado, Patrick sofreu a mesma lesão e passou por cirurgia. O zagueiro voltou a se contundir durante um treinamento no FC Midtjyllandc. De lá para cá, o jogador não havia entrado em campo para uma partida oficial e estava em fase final de recuperação.

Patrick tem 20 anos e fez parte da equipe sub-20 do Flamengo que disputou a Copinha do ano passado. No time profissional rubro-negro, o zagueiro foi opção para Abel Braga na partida contra o Resende, pela segunda rodada do Taça Guanabara, em 2019. Pela seleção brasileira, o jovem disputou o Sul-Americano Sub-15, em 2015, e Sub-17, em 2017.