Vice diz que Flamengo irá processar comentarista por ofensas à diretoria

A imprensa tem obrigação profissional de se comportar e respeitar as pessoas que militam no meio desportivo, assim como e, especialmente, o Flamengo, um clube centenário, com a maior torcida do planeta. Que se explique na justiça. Temos muito mais o que fazer. — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) March 17, 2020 Rio - O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, revelou na noite da última terça-feira, em sua conta no Twitter, que o clube irá processar o jornalista Gian Oddi, da ESPN, por ofensas à diretoria.

Na última segunda-feira, durante o "Linha de Passe", Gian fez duras críticas aos dirigentes rubro-negros e os acusou de serem "desumanos".

"Acho inacreditável o Flamengo querer continuar o campeonato, principalmente por como são os dirigentes do Flamengo. Ao contrário do presidente da República (Jair Bolsonaro), que é um irresponsável, mas um ignorante, quase um limítrofe, os dirigentes do Flamengo têm conhecimento, cultura, inteligência. Eles sabem bem quais seriam as consequências de continuar jogando. É uma diretoria que já se mostrou desumana com os garotos do Ninho e volta a se mostrar agora. Uma diretoria que só pensa em dinheiro, em tabela de Excel", disse o jornalista.