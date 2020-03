Ex-técnico do Cruzeiro confirma que tentou contratar atacante do Flamengo: 'Prefere ser terceiro reserva a jogar a Série B'

Rio - Em entrevista ao Fox Sports, o técnico Adilson Batista, que deixou o Cruzeiro recentemente, confirmou que pediu a contratação do atacante Berrío ao clube mineiro. No entanto, segundo o treinador, o colombiano preferiu seguir no Flamengo, mesmo sem oportunidades.

"Eu pedi a contratação do Berrío esses dias, mas às vezes ele não quer vir, prefere ser terceiro reserva no Flamengo do que jogar uma Série B", disse Adilson

Além do Cruzeiro, Berrío também já despertou interesse de Coritiba e Tijuana-MEX, mas recusou deixar o Flamengo.