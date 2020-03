Mauro Cezar crê que paralisação por coronavírus pode favorecer o Flamengo em negociação com Jorge Jesus

Rio - Por conta do coronavírus, o calendário do futebol brasileiro e sul-americano está suspenso. Paralelo a isso, o Flamengo estava buscando a renovação com Jorge Jesus. Por conta da doença, as conversas também ficaram em compasso de espera. Na opinião do comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, o fato pode ser positivo para o clube carioca.

"Em tese, eu acho que favorece o Flamengo na negociação. Está tudo parado, o que você vai fazer? Vai esperar até quando? Esperar voltar o futebol na Europa que não sabe como, quando, de que maneira, para que algo se movimente e surja uma oportunidade para ele ou você já assina o contrato aqui, fica garantido até — a ideia do clube é renovar até o final do ano que vem, quando termina o mandato do atual presidente, mas na pior das hipóteses até o final dessa temporada, seja lá quando for", afirmou.

O contrato de Jorge Jesus com o Flamengo vai até o meio do ano. O clube carioca tenta renovar o vínculo até o final de 2021.