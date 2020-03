Sobrevivente da tragédia do Ninho assina primeiro contrato profissional com o Flamengo

Rio - Após mais de um ano da tragédia no Ninho do Urubu, o goleiro Francisco Dyogo, um dos sobreviventes, assinou o primeiro contrato profissional com o Flamengo. O vínculo foi estendido na última quinta-feira no Centro de Treinamento George Helal. As informações foram divulgadas pelo jornalista Cahê Mota.

Em seu primeiro jogo após a tragédia, o goleiro defendeu um pênalti e ganhou forças para seguir lutando pelo sonho de ser um jogador profissional. Com o novo vínculo, Francisco passa a disputar partidas e campeonatos pelo sub-17 do Flamengo.

Com a suspensão das competições da base e do profissional por conta da pandemia do coronavírus, o atleta viaja junto com seu pai para passar a quarentena em Fortaleza. Vale lembrar que nenhuma categoria treina no Ninho do Urubu esta semana.