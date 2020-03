Conversas de renovação entre Flamengo e Jesus são paralisadas por conta do COVID-19

Rio - As conversas de renovação de contrato entre Jorge Jesus e Flamengo estão paradas. Por conta das paralisações dos principais campeonatos pelo país devido ao novo coronavírus, as tratativas entre o técnico português e o clube também estão estagnadas. De acordo com o 'Globoesporte.com', as negociações só devem retornar em abril.



Na última segunda-feira, Jorge Jesus testou 'positivo fraco' ou 'inconclusivo' para o COVID-19 e despertou preocupação nos bastidores do clube. De acordo com o Flamengo, através de comunicado oficial, o comandante português está de quarentena e sob cuidados médicos. O terceiro teste de contraprova deve sair ainda nesta quarta-feira.



Jorge Jesus e Flamengo estão de acordo com o período de renovação de contrato, no entanto os valores seguem sendo empecilho. O técnico português chegou ao rubro-negro em agosto de 2019 e desde então já são cinco títulos conquistados: Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Taça Guanabara.