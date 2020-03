Dirigente do Flamengo apresenta melhora no tratamento contra o COVID-19: 'Evoluindo'

Rio - Diagnosticado com coronavírus na última semana, o vice de Embaixadas e Consulados do Flamengo, Mauricio Gomes de Mattos teve melhora no quadro de saúde. Contudo, o dirigente seguirá internado no hospital particular Santa Luzia, em Brasília, e sem previsão de alta. O cartola rubro-negro comentou sobre a evolução do tratamento.



“Estou melhorando. Devo fazer um comunicado nos próximos dias. Mas posso dizer que estou evoluindo positivamente”, disse ao portal 'Coluna do Flamengo'.



Mauricio teve o coronavírus confirmado, através da contraprova, no dia 14 de março. Antes, o dirigente teve contato direto com todo elenco do Flamengo durante a viagem da equipe à Barranquila, na Colômbia, onde o time estreou na Libertadores, contra o Junior. Dentre toda equipe testada para o COVID-19, Jorge Jesus foi o único a testar positivo. O português espera o resultado da contraprova.