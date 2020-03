Flamengo estaria interessado em lateral da seleção argentina, afirma canal de TV local

Rio - Apesar da paralisação do futebol brasileiro devido a pandemia do novo coronavírus, o Flamengo segue em busca da contratação de um lateral-direito para ser opção do titular Rafinha. Segundo o canal Fox Sports Argentina, o argentino Fabricio Bustos, que pertence ao Independiente, estaria no radar do Rubro-Negro. De acordo com o site 'Transfermarkt', o lateral está avaliado em cerca de 6 milhões de euros (R$ 33 milhões na cotação atual).

Durante o programa "90 minutos Fox", a informação veiculada foi de que o Flamengo já teria acertado os valores com o atleta, restando somente a negociação com o clube argentino. Aos 23 anos, o lateral é uma das maiores revelações recentes do país e está valorizado no mercado da bola.



Em busca de um lateral-direito desde o início da temporada, o Flamengo conta com o Rafinha e João Lucas, que se recupera de lesão na parte posterior de sua coxa esquerda. O atleta já começou o trabalho de recuperação e deve ter condição de retornar aos gramados no fim deste mês.