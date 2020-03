Flamengo e representantes de Jesus retomam negociação pela renovação nesta sexta-feira

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Flamengo tem um assunto que precisa resolver o quanto antes: a renovação de contrato do técnico Jorge Jesus. O atual vínculo do português vai até 31 de maio, e as primeiras conversas pela extensão de contrato já aconteceram, foram positivas, mas sem acordo. A segunda rodada de negociação entre os representantes do técnico e a cúpula rubro-negra começará nesta sexta-feira.

O principal agente de Jorge Jesus, Bruno Macedo, está no Brasil desde o último final de semana e aguardava o desfecho dos exames realizados pelo treinador para voltar a tratar com o Flamengo a extensão do vínculo do Mister. Como o segundo teste deu negativo para coronavírus, o próximo passo, agora, é retomar as conversas pela renovação do contrato.



Jorge Jesus quer permanecer no Flamengo e não vê o tempo de contrato como empecilho, mas a parte financeira ainda é o principal entrave para chegar a um acordo. A primeira rodada de negociação serviu para os dois lados, que têm uma boa relação, entenderem o que cada parte envolvida deseja

Durante as conversas, o estafe de Jesus se mostrou aberto a fechar a renovação por mais dois anos de contrato. Mas, antes do tempo do vínculo, os representantes do português querem definir outras prioridades, como condições financeiras e cláusulas a serem inseridas no novo compromisso.

As pessoas que tomam conta da carreira do português citaram, durante as conversas, o retorno que o Flamengo teve desde a chegada do treinador, não só em títulos, mas em receitas, valorização dos ativos e a internacionalização da marca do clube. Todos esses elementos foram colocados na ponta do lápis e serão considerados até os últimos capítulos.

No Flamengo, mesmo com o atual vínculo cada vez mais perto do fim, a paciência será a principal arma na negociação, como aconteceu na contratação de Gabigol. Dirigentes assumem que as conversas foram iniciadas e estão preparados para a longa tratativa que vai envolver a extensão de contrato (ou não) de Jorge Jesus. O treinador é importante para o que a diretoria almeja para os próximos anos, mas há em mente que loucuras financeiras não serão feitas.