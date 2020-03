Flamengo coloca ginásio da Gávea à disposição das autoridades para combate ao novo coronavírus

Rio - Diante do cenário de pandemia por conta do coronavírus, os clubes ajudam como podem as autoridades para enfrentar a Covid-19. O Flamengo, por exemplo, colocou à disposição do Governo o Ginásio Hélio Maurício, na Gávea, sede do Rubro-Negro, na Zona Sul do Rio de Janeiro.



Segundo apurou a reportagem, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, conversou com o Vice-Governador do Rio do Janeiro Cláudio Castro e colocou à disposição das autoridades não só o ginásio na Gávea, mas também o Maracanã e o Maracanãzinho.



Cláudio Castro agradeceu ao mandatário rubro-negro pela disponibilidade das estruturas e disse que iria conversar com as autoridades responsáveis pela Saúde no Rio de Janeiro para depois retornar.