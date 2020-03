Rio - Antes da parada no futebol brasileiro por conta da pandemia do novo coronavírus, o Flamengo havia iniciado a mudança do gramado do campo da Gávea, na sede do clube, onde as equipes das categorias de base costumam mandar seus jogos. O processo está em fase final, já dá para ver a nova grama brotando, e o terreno começou a ganhar a forma.



A Greenleaf, empresa responsável pela melhoria no gramado da Gávea, trabalha desde fevereiro no local e tinha previsão inicial para finalizar a obra em abril. Como a tendência é que o número de funcionários diminua, por conta das orientações da OMS para combater a COVID-19, o processo pode demorar mais do que o planejado inicialmente.



O tipo de grama que está sendo colocado no campo da Gávea é o mesmo utilizado tanto no Ninho do Urubu quanto no Maracanã. A ideia do Flamengo é padronizar os campos usados pelos times rubro-negros.