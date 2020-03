Everton Ribeiro revela estratégia de Gabigol para a renovação de Jorge Jesus

Rio - Enquanto congela as tratativas por novos reforços, segundo apuração do LANCE!, o Flamengo ainda mantém conversas com Jorge Jesus para que o contrato do treinador seja renovado (veja mais aqui), passado o alívio pelo último resultado do português para o novo coronavírus ter dado negativo.



Em recente entrevista à FLA TV, Everton Ribeiro falou sobre a expectativa que ele e o elenco do Flamengo estão pela prorrogação do projeto do Mister, que já rendeu cinco taças desde meados de 2019.



O camisa 7 ainda falou a respeito da relação entre Gabigol e Jesus, um trunfo que é explorado até como uma espécie de estratégia no vestiário:



"O Mister soube tirar o melhor de cada um. Isso nos passa uma confiança no trabalho dele, e esperamos que ele continue. O Gabigol sempre pergunta para ele no meio da gente se vai ficar ou não. Ele dá risada, fala que gosta muito da gente, que quer ficar. Espero que dê tudo certo e que ele possa ficar muito tempo com a gente".



Cabe sublinhar que Jesus viaja nesta segunda a Portugal, com chegada prevista a Lisboa para esta terça, visando ficar ao lado da família enquanto as atividades do clube estão suspensas, por tempo indeterminado.



A FASE COMO CAPITÃO



Everton Ribeiro, além de falar da paralisação por conta da COVID-19 e da saudade da torcida (confira aqui), comentou acerca da experiência que tem tido como capitão do time de Jorge Jesus.



"Está sendo muito bacana. Uma experiência nova. Me senti muito bem. É uma honra usar a braçadeira de capitão dessa equipe tão vitoriosa do Flamengo. Nós, os capitães, temos que ter um certo exemplo na equipe. A gente procura fazer isso. Para mim está sendo muito legal, espero que possamos levantar muitas taças".



De quarentena, seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde, e a realizarem atividades físicas em casa, Everton Ribeiro e o elenco do Flamengo estão com os treinos no clube suspensos, sem previsão para retorno.



Os jogadores, aliás, estão recebendo equipamentos do Ninho do Urubu em suas residências para que os exercícios sejam aprimorados.