Gabigol manda recado para mãe de Felipe Prior: 'nem te conheço... Mas, já te amo'

Rio - Afastado das atividades do Flamengo por conta do coronavírus, Gabigol está de olho no Big Brother Brasil 2020. O jogador, que já fez uma dança em homenagem ao participante Babu, no clássico contra o Botafogo, mandou um recado para Felipe Prior, melhor amigo do ator carioca, no reality.

"Mãe do Prior, nem te conheço... Mas, já te amo, tá? Lave as mãos e se cuida, beijo! Boa noite", escreveu Gabigol em publicação no Twitter.

No último domingo, Felipe Prior escapou do paredão no BBB, após disputar a prova "bate e volta" contra Daniel e Ivy.