Jorge Jesus explica motivo de ir para Portugal passar quarentena

Rio - O treinador do Flamengo, Jorge Jesus, viajou para Portugal para passar a quarentena. A assessoria do português explicou o motivo do comandante rubro-negro ter deixado o Brasil neste momento.

"Estava à espera de uma decisão da diretoria, estudando e cuidando do planejamento de trabalho, mas, diante do adiamento de nossa volta às atividades, quero ficar ao lado de meus familiares nesse momento difícil, de enfrentamento de uma pandemia, que preocupa a todos nós. Rezo e torço para superarmos logo essa crise e eu poder voltar ao campo o mais breve possível”, explica Jorge Jesus.

Flamengo e Jorge Jesus vem conversando para renovar o contrato. O vínculo do treinador com o clube carioca vai até o meio da atual temporada