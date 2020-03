Zico afirma que Jorge Jesus 'tem tudo para se tornar o maior técnico da história do Flamengo'

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico concedeu entrevista no último final de semana ao canal 'Hashtag Rubro-Negro'. Durante o papo, o Galinho afirmou que o técnico Jorge Jesus está vivendo algo que poucos treinadores viveram na história do clube. De acordo com o ex-jogador, o 'Mister' tem tudo para ser tornar o maior técnico da história do time carioca.



"Acho que é um momento ímpar, que poucos treinadores viveram o que o Jorge Jesus está vivendo no Flamengo. Acho que só depois dos anos se passarem, quando todos começarem a fazer pesquisas e analisarem o resultado de cada um, é que vamos poder cravar isso. Continuando nesse pique atual, não tenho dúvida que vão vir mais conquistas e vitórias", disse antes de completar:



"Jesus já entrou para história do Flamengo. O maior técnico vai depender dos resultados que irá conseguir em toda sua passagem. Vocês que estão aí fazendo pesquisas sabem que ele tem tudo para ser realmente (o melhor técnico da história do Fla), porque o momento é ímpar na história do clube, com recordes batidos neste período que ele está à frente do Flamengo", encerrou.